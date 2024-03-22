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Антоний Фёдоров

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

09.07.1820

Дата смерти

01.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1820

Отец: фёдор Григорьев

Мать: Елизавета (Григорьева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Логгин Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1831

Дочь: Ефимия Антонова

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1839

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842

Дочь: Ольга Антонова

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

д.шауры
Рождение ребёнка
12.02.1844

Сын: Мартиниан Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1846

Сын: Роман Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1849

Сын: Иван Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фока Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Рождение ребёнка
24.10.1853

Сын: Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1856

Дочь: Евдокия Антонова

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1858

Сын: Алексей Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1860

Сын: Лука Антонов

Мать ребёнка: Фёкла Кодратова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Кодратова

Смерть
01.07.1895
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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