Антоний Фёдоров
Место рождения
Дата рождения09.07.1820
Дата смерти01.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1820
Отец: фёдор Григорьев
Мать: Елизавета (Григорьева)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Логгин Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
До 1831
Дочь: Ефимия Антонова
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
07.11.1839
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1842
Дочь: Ольга Антонова
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
д.шауры
Рождение ребёнка
12.02.1844
Сын: Мартиниан Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
01.10.1846
Сын: Роман Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
28.05.1849
Сын: Иван Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фока Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
24.10.1853
Сын: Дмитрий Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
03.03.1856
Дочь: Евдокия Антонова
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
16.03.1858
Сын: Алексей Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Рождение ребёнка
06.02.1860
Сын: Лука Антонов
Мать ребёнка: Фёкла Кодратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Кодратова
Смерть
01.07.1895