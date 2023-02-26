Елизавета (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета (Григорьева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1820

Сын: Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Антипий ст

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1824

Сын: Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1825

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Антипий Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
?.05.1831

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Рождение ребёнка
21.05.1832

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1835

Дочь: Феврония Фёдорова

Отец ребёнка: фёдор Григорьев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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