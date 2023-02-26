Елизавета (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1820
Сын: Антоний Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Антипий ст
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
01.06.1824
Сын: Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
19.06.1825
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Антипий Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
?.05.1831
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
21.05.1832
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Рождение ребёнка
24.06.1835
Дочь: Феврония Фёдорова
Отец ребёнка: фёдор Григорьев
Смерть
Неизвестно