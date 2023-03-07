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Агрипина Фёдорова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.06.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1825

Отец: фёдор Григорьев

Мать: Елизавета (Григорьева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1846

Муж: Андрей Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1849

Дочь: Соломония Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1855

Дочь: Мавра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Сын: Карп Андреев

Отец ребёнка: Андрей Анисимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.07.1858

Муж: Матвей Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1859

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Емельянов

Смерть
Неизвестно
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