Агрипина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения19.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1825
Отец: фёдор Григорьев
Мать: Елизавета (Григорьева)
Бракосочетание
08.02.1846
Муж: Андрей Анисимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1849
Дочь: Соломония Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1855
Дочь: Мавра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Сын: Карп Андреев
Отец ребёнка: Андрей Анисимов
Бракосочетание
06.07.1858
Муж: Матвей Емельянов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.06.1859
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Емельянов
Смерть
Неизвестно