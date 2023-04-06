Андрей Анисимов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти03.12.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Анисим Владимиров
Мать: Пелагия (Дмитриева)
Бракосочетание
08.02.1846
Жена: Агрипина Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1849
Дочь: Соломония Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Рождение ребёнка
24.09.1852
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1855
Дочь: Мавра Андреева
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857
Сын: Карп Андреев
Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова
Смерть
03.12.1857
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.