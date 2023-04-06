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Андрей Анисимов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

03.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Анисим Владимиров

Мать: Пелагия (Дмитриева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1846

Жена: Агрипина Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1849

Дочь: Соломония Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1852

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1855

Дочь: Мавра Андреева

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1857

Сын: Карп Андреев

Мать ребёнка: Агрипина Фёдорова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
03.12.1857
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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