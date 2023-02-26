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Анисим Владимиров

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

03.02.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Владимир

Мать: ?

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агафия Анисимова

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Матрона Анисимова

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Сазонт Анисимов

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Архип Анисимов

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1822

Жена: Пелагия (Дмитриева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Анисимов

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Феодосия Анисимова

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1833

Дочь: Ксения Анисимова

Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.02.1833
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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