Анисим Владимиров
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смерти03.02.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агафия Анисимова
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Матрона Анисимова
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Сазонт Анисимов
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
Рождение ребёнка
До 1818
Сын: Архип Анисимов
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1822
Жена: Пелагия (Дмитриева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Анисимов
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Феодосия Анисимова
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
Рождение ребёнка
19.01.1833
Дочь: Ксения Анисимова
Мать ребёнка: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.02.1833
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.