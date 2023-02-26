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Агафия Анисимова

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

17.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Анисим Владимиров

Мать: Пелагия (Дмитриева)

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1822

Муж: Иван Иродионов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иродионов

Рождение ребёнка
03.06.1835

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иродионов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иродионов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1842

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Иродионов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Иродионов

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1857
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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