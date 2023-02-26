Агафия Анисимова
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти17.12.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Анисим Владимиров
Мать: Пелагия (Дмитриева)
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1822
Муж: Иван Иродионов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иродионов
Рождение ребёнка
03.06.1835
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иродионов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иродионов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1842
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Иродионов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Иродионов
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.12.1857
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.