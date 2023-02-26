Иван Иродионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иродионов

Иван Иродионов

avatar

Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иродион Алексеев

Мать: ?

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1822

Жена: Агафия Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Иоаннова

Мать ребёнка: Агафия Анисимова

Рождение ребёнка
03.06.1835

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Агафия Анисимова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Агафия Анисимова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1842

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Агафия Анисимова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Агафия Анисимова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1858

Жена: Феодосия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close