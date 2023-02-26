Иван Иродионов
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иродион Алексеев
Мать: ?
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1822
Жена: Агафия Анисимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Иоаннова
Мать ребёнка: Агафия Анисимова
Рождение ребёнка
03.06.1835
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Агафия Анисимова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1837
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Агафия Анисимова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1842
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Агафия Анисимова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Агафия Анисимова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1858
Жена: Феодосия Михайлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно