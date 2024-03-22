Агрипина Кодратова
Место рождения
Дата рождения23.06.1837
Дата смерти15.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1837
Отец: Кодратий Романов
Мать: Мария Тарасова
Бракосочетание
22.10.1858
Муж: Георгий Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1860
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марфа (Егорова)
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Фёдор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Фёдор Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иоанн Георгинв
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
05.08.1875
Сын: Матвей Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Иосифов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1899