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Агрипина Кодратова

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.06.1837

Дата смерти

15.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1837

Отец: Кодратий Романов

Мать: Мария Тарасова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1858

Муж: Георгий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1860

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа (Егорова)

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Фёдор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Фёдор Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Иоанн Георгинв

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Рождение ребёнка
05.08.1875

Сын: Матвей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Иосифов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.04.1899
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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