Георгий Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий Иосифов

Георгий Иосифов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.04.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840

Отец: Иосиф Игнатов

Мать: Соломония (Домна) Григорьева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1858

Жена: Агрипина Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1860

Дочь: Феодосия Григорьева

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа (Егорова)

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Иоанн Георгинв

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

Рождение ребёнка
05.08.1875

Сын: Матвей Георгиев

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1882

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Агрипина Кодратова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close