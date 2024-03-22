Георгий Иосифов
Место рождения
Дата рождения06.04.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1840
Отец: Иосиф Игнатов
Бракосочетание
22.10.1858
Жена: Агрипина Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1860
Дочь: Феодосия Григорьева
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марфа (Егорова)
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Фёдор Георгиев
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Фёдор Георгиев
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Иоанн Георгинв
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
Рождение ребёнка
05.08.1875
Сын: Матвей Георгиев
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
Рождение ребёнка
05.08.1882
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Агрипина Кодратова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно