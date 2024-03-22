Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти08.03.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Сергей Трофимов
Мать: Параскева Анисимова
Бракосочетание
23.05.1848
Муж: Евдоким Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1849
Сын: Илья Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Иванов
Смерть
08.03.1850
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище