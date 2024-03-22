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Евдокия Сергеева

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.03.1850

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сергей Трофимов

Мать: Параскева Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.05.1848

Муж: Евдоким Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Иванов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
08.03.1850
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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