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Сергей Трофимов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

05.02.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.
До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1799

Дочь: Пелагия Сергеева

Мать ребёнка: Анастасия Косьмина

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.09.1806

Жена: Параскева Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1808

Дочь: Васса Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Косьмина

Смерть
05.02.1835
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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