Сергей Трофимов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти05.02.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1799
Дочь: Пелагия Сергеева
Мать ребёнка: Анастасия Косьмина
Бракосочетание
02.09.1806
Жена: Параскева Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1808
Дочь: Васса Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Косьмина
Смерть
05.02.1835