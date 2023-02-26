Параскева Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Анисимова

Параскева Анисимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

05.03.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1806

Муж: Сергей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1808

Дочь: Васса Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Трофимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Трофимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Трофимов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
05.03.1835
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close