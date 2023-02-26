Параскева Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти05.03.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1806
Муж: Сергей Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.05.1808
Дочь: Васса Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
05.03.1835