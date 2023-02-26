Наталия Данилова
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.08.1874
Дата смерти31.03.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1874
Отец: Даниил Григорьев
Мать: Феврония Евдокимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.03.1878
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище