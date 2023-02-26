Федора Данилова
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Даниил Григорьев
Мать: Феврония Евдокимова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1894
Дочь: Мария Фадеева
Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Иван Фадеев
Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Андрей Фадеев
Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров
Рождение ребёнка
26.11.1900
Сын: Яков Федотов
Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров
Смерть
Неизвестно