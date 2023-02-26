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Федора Данилова

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Даниил Григорьев

Мать: Феврония Евдокимова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Фадей (Федот) Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1894

Дочь: Мария Фадеева

Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Иван Фадеев

Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Андрей Фадеев

Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Яков Федотов

Отец ребёнка: Фадей (Федот) Захаров

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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