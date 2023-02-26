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Фадей (Федот) Захаров

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872

Отец: Захарий Матвеев

Мать: Параскева Сазонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1892

Жена: Федора Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1894

Дочь: Мария Фадеева

Мать ребёнка: Федора Данилова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Иван Фадеев

Мать ребёнка: Федора Данилова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1898

Сын: Андрей Фадеев

Мать ребёнка: Федора Данилова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1900

Сын: Яков Федотов

Мать ребёнка: Федора Данилова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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