Фадей (Федот) Захаров
Место рождения
Дата рождения19.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1872
Отец: Захарий Матвеев
Мать: Параскева Сазонова
Бракосочетание
25.10.1892
Жена: Федора Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1894
Дочь: Мария Фадеева
Мать ребёнка: Федора Данилова
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Иван Фадеев
Мать ребёнка: Федора Данилова
Рождение ребёнка
03.10.1898
Сын: Андрей Фадеев
Мать ребёнка: Федора Данилова
Рождение ребёнка
26.11.1900
Сын: Яков Федотов
Мать ребёнка: Федора Данилова
Смерть
Неизвестно