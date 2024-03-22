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Параскева Сазонова

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.10.1840

Дата смерти

13.09.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1840

Отец: Сазонт Прокопиев

Мать: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1861

Муж: Захарий Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Павлюченкова Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Леонтий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Фадей (Федот) Захаров

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Матрона Захарова

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

Рождение ребёнка
06.01.1875

Дочь: Татьяна Захарова

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Афанасий Захаров

Отец ребёнка: Захарий Матвеев

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.09.1877
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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