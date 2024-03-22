Параскева Сазонова
Место рождения
Дата рождения12.10.1840
Дата смерти13.09.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1840
Отец: Сазонт Прокопиев
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
25.10.1861
Муж: Захарий Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Павлюченкова Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Леонтий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
Рождение ребёнка
19.08.1872
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Матрона Захарова
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
Рождение ребёнка
06.01.1875
Дочь: Татьяна Захарова
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Афанасий Захаров
Отец ребёнка: Захарий Матвеев
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.09.1877