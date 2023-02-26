Сазонт Прокопиев
Место рожденияд.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1807
Дата смерти26.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1807
Отец: Прокопий Владимиров
Мать: Анна Матвеева
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1822
Жена: Васса Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Сазонтов
Мать ребёнка: Васса Иванова
д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1832
Сын: Емельян Сазонов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
24.07.1837
Сын: Ермолай Сазонов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
12.10.1840
Дочь: Параскева Сазонова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1842
Сын: Иоанн Сазонов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Смерть
26.12.1874