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Сазонт Прокопиев

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Место рождения

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1807

Дата смерти

26.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1807

Отец: Прокопий Владимиров

Мать: Анна Матвеева

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1822

Жена: Васса Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Сазонтов

Мать ребёнка: Васса Иванова

д.Станиги Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1832

Сын: Емельян Сазонов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1837

Сын: Ермолай Сазонов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1840

Дочь: Параскева Сазонова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1842

Сын: Иоанн Сазонов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.12.1874
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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