Ермолай Сазонов
Место рождения
Дата рождения24.07.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1837
Отец: Сазонт Прокопиев
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
24.07.1855
Жена: Анна Дорофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1856
Дочь: Фёкла Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
05.01.1859
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Параскева Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий Ермолаев
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Евдоким Ермолаев
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Анисия Ермолаева
Мать ребёнка: Анна Дорофеева
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно