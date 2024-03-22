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Ермолай Сазонов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.07.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

До 1805 г.р.

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1837

Отец: Сазонт Прокопиев

Мать: Васса Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.07.1855

Жена: Анна Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1856

Дочь: Фёкла Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1859

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Параскева Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Евдоким Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: Анисия Ермолаева

Мать ребёнка: Анна Дорофеева

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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