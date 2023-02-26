Анна Дорофеева
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1836
Отец: Дорофей (Пименин)
Мать: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1855
Муж: Ермолай Сазонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1856
Дочь: Фёкла Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
Рождение ребёнка
05.01.1859
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Параскева Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
Рождение ребёнка
29.07.1872
Сын: Евдоким Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Анисия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолай Сазонов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно