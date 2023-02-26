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Анна Дорофеева

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1836

Отец: Дорофей (Пименин)

Мать: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1855

Муж: Ермолай Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.09.1856

Дочь: Фёкла Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1859

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Параскева Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

Рождение ребёнка
29.07.1872

Сын: Евдоким Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: Анисия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Сазонов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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