Дорофей (Пименин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей (Пименин)

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1794 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Калиник Петров

Мать: ?

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Захарий Дорофеев

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

Рождение ребёнка
10.01.1831

Дочь: Домника Дорофеева

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1832

Сын: Семён Дорофеев

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Филипп Дорофеев

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1836

Дочь: Анна Дорофеева

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1838

Дочь: Дария ст

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1840

Дочь: Дария Дорофеева

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1842

Сын: Иван Дорофеев

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1844

Сын: Гавриил Дорофеев

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1847

Дочь: Ксения Дорофеева

Мать ребёнка: Александра (Филиппова)

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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