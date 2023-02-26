Дорофей (Пименин)
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Калиник Петров
Мать: ?
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Захарий Дорофеев
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
Рождение ребёнка
10.01.1831
Дочь: Домника Дорофеева
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1832
Сын: Семён Дорофеев
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Филипп Дорофеев
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1836
Дочь: Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1838
Дочь: Дария ст
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1840
Дочь: Дария Дорофеева
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1842
Сын: Иван Дорофеев
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1844
Сын: Гавриил Дорофеев
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1847
Дочь: Ксения Дорофеева
Мать ребёнка: Александра (Филиппова)
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно