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Павлюченкова Евдокия Захарова

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Захарий Матвеев

Мать: Параскева Сазонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Павлюченков Максим Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1885

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1887

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Максимов

Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев

Смерть
Неизвестно
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