Павлюченкова Евдокия Захарова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Захарий Матвеев
Мать: Параскева Сазонова
Бракосочетание
23.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1885
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев
Рождение ребёнка
28.07.1887
Дочь: Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Максимов
Отец ребёнка: Павлюченков Максим Григорьев
Смерть
Неизвестно