Павлюченков Максим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченков Максим Григорьев

Павлюченков Максим Григорьев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860

Отец: Григорий (Павлов)

Мать: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Павлюченкова Евдокия Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1885

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1887

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Иоанн Максимов

Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова

Военная служба
1890
рядовой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close