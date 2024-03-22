Павлюченков Максим Григорьев
Место рождения
Дата рождения19.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1860
Отец: Григорий (Павлов)
Мать: Агафия Васильева
Бракосочетание
23.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1885
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
28.07.1887
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Иоанн Максимов
Мать ребёнка: Павлюченкова Евдокия Захарова
Военная служба
1890
рядовой
Смерть
Неизвестно