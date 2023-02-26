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Агафия Васильева

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Место рождения

д.Галеева Старина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Галеева Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845

Муж: Григорий (Павлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Павлов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Павлов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Павлов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1857

Сын: Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Павлов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1860

Сын: Павлюченков Максим Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Павлов)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
28.01.1897
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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