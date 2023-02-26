Агафия Васильева
Место рожденияд.Галеева Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти28.01.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Галеева Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.02.1845
Муж: Григорий (Павлов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846
Дочь: Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Павлов)
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Павлов)
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Павлов)
Рождение ребёнка
14.04.1857
Сын: Трофим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Павлов)
Рождение ребёнка
19.01.1860
Сын: Павлюченков Максим Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Павлов)
Смерть
28.01.1897