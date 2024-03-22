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Григорий (Павлов)

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

17.07.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Евдоким

Мать: Улита Ильина

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.02.1845

Жена: Агафия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса Григорьева

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1857

Сын: Трофим Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1860

Сын: Павлюченков Максим Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Васильева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
17.07.1875
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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