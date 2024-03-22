Григорий (Павлов)
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти17.07.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Евдоким
Мать: Улита Ильина
Бракосочетание
16.02.1845
Жена: Агафия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1846
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса Григорьева
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
14.04.1857
Сын: Трофим Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Рождение ребёнка
19.01.1860
Сын: Павлюченков Максим Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Васильева
Смерть
17.07.1875