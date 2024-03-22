Захарий Матвеев
Место рождения
Дата рождения03.09.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1839
Отец: Матвей Емельянов
Мать: Евдокия Карпова
Бракосочетание
25.10.1861
Жена: Параскева Сазонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Павлюченкова Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Леонтий Захаров
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
Рождение ребёнка
19.08.1872
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
Рождение ребёнка
До 1873
Дочь: Матрона Захарова
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
Рождение ребёнка
06.01.1875
Дочь: Татьяна Захарова
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876
Сын: Афанасий Захаров
Мать ребёнка: Параскева Сазонова
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1880
Жена: Дария Гаврилова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно