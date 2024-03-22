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Захарий Матвеев

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.09.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1839

Отец: Матвей Емельянов

Мать: Евдокия Карпова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.10.1861

Жена: Параскева Сазонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Павлюченкова Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Леонтий Захаров

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Фадей (Федот) Захаров

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1873

Дочь: Матрона Захарова

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

Рождение ребёнка
06.01.1875

Дочь: Татьяна Захарова

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1876

Сын: Афанасий Захаров

Мать ребёнка: Параскева Сазонова

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1880

Жена: Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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