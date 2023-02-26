Евдокия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1830

Дочь: Акилина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1831

Сын: Семён Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1834

Сын: Иродион Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1836

Дочь: Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1839

Сын: Захарий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Рождение ребёнка
27.02.1843

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1844

Сын: Фома Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Емельянов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Емельянов

Смерть
1845
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
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