Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1830
Дочь: Акилина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
д.Станиги Марышенского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1831
Сын: Семён Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
04.04.1834
Сын: Иродион Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
20.10.1836
Дочь: Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
03.09.1839
Сын: Захарий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
27.02.1843
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Рождение ребёнка
05.07.1844
Сын: Фома Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Емельянов
Смерть
1845