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Иоанн Данилов

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1880

Дата смерти

13.04.1883

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880

Отец: Даниил Григорьев

Мать: Феврония Евдокимова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1883
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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