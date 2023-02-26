Иоанн Данилов
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1880
Дата смерти13.04.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880
Отец: Даниил Григорьев
Мать: Феврония Евдокимова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.04.1883
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище