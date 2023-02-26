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Тимофей Данилов

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Место рождения

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Даниил Григорьев

Мать: Феврония Евдокимова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Агрипина Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Ольга Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1894

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1897

Дочь: Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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