Тимофей Данилов
Место рожденияд.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1869
Отец: Даниил Григорьев
Мать: Феврония Евдокимова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1891
Жена: Агрипина Антонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Ольга Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1894
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Фёкла Тимофеева
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1897
Дочь: Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
Рождение ребёнка
13.02.1904
Сын: Павел Тимофеев
Мать ребёнка: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Тимофеева
Смерть
Неизвестно