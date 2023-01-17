Агрипина Антонова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1891
Муж: Тимофей Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892
Дочь: Ольга Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1897
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1901
Сын: Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
Рождение ребёнка
13.02.1904
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Данилов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно