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Агрипина Антонова

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: ?

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Тимофей Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1892

Дочь: Ольга Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.05.1897

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1898

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1901

Сын: Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1902

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

Рождение ребёнка
13.02.1904

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Данилов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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