Ольга Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Тимофеева

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Место рождения

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.07.1892

Дата смерти

19.04.1893

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1892

Отец: Тимофей Данилов

Мать: Агрипина Антонова

д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.04.1893
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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