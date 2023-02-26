Ольга Тимофеева
Место рожденияд.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1892
Дата смерти19.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1892
Отец: Тимофей Данилов
Мать: Агрипина Антонова
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.04.1893
д.Шлюхино Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори