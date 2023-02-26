Евдоким Архипов
Место рожденияд.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1823
Отец: Архип (Иовлев)
Мать: Феодосия Архипова
Рождение ребёнка
29.08.1842
Дочь: Марфа Евдокимова
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
15.12.1843
Сын: Даниил Евдокимов
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
24.06.1846
Дочь: Феврония Евдокимова
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
22.01.1849
Дочь: Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
10.05.1850
Сын: Федот Евдокимов
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Анисия Евдокимова
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
15.01.1856
Сын: Антоний Евдокимов
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Рождение ребёнка
29.05.1858
Сын: Устин Евдокимов
Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)
Смерть
Неизвестно