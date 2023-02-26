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Евдоким Архипов

Место рождения

д.Шлюхино Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1823

Отец: Архип (Иовлев)

Мать: Феодосия Архипова

Рождение ребёнка
29.08.1842

Дочь: Марфа Евдокимова

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
15.12.1843

Сын: Даниил Евдокимов

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
24.06.1846

Дочь: Феврония Евдокимова

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
22.01.1849

Дочь: Ксения Евдокимова

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Федот Евдокимов

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Анисия Евдокимова

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
15.01.1856

Сын: Антоний Евдокимов

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Рождение ребёнка
29.05.1858

Сын: Устин Евдокимов

Мать ребёнка: Параскева (Парфенова)

Смерть
Неизвестно

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