Анисия Евдокимова
Место рожденияд.Шлюхино
Дата рождения01.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853
Отец: Евдоким Архипов
Мать: Параскева (Парфенова)
д.Шлюхино
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Николай Миронов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1874
Дочь: Анисия (Екатерина) Николаева
Отец ребёнка: Николай Миронов
Рождение ребёнка
08.09.1881
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Миронов
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Евфросиния Николаева
Отец ребёнка: Николай Миронов
Рождение ребёнка
13.12.1886
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Миронов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Устинова
Отец ребёнка: Николай Миронов
Смерть
Неизвестно