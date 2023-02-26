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Анисия Евдокимова

Место рождения

д.Шлюхино

Дата рождения

01.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853

Отец: Евдоким Архипов

Мать: Параскева (Парфенова)

д.Шлюхино
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Николай Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1874

Дочь: Анисия (Екатерина) Николаева

Отец ребёнка: Николай Миронов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1881

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Миронов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Евфросиния Николаева

Отец ребёнка: Николай Миронов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1886

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Миронов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Устинова

Отец ребёнка: Николай Миронов

Смерть
Неизвестно
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