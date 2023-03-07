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Николай Миронов

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.05.1855

Дата смерти

07.02.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1855

Отец: Мирон Титов

Мать: Пелагия (Михайлова)

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Анисия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1874

Дочь: Анисия (Екатерина) Николаева

Мать ребёнка: Анисия Евдокимова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1881

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Анисия Евдокимова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1881
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: Евфросиния Николаева

Мать ребёнка: Анисия Евдокимова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1886

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Анисия Евдокимова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Устинова

Мать ребёнка: Анисия Евдокимова

Смерть
07.02.1903
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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