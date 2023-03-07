Николай Миронов
Место рождения
Дата рождения08.05.1855
Дата смерти07.02.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1855
Отец: Мирон Титов
Мать: Пелагия (Михайлова)
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Анисия Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1874
Дочь: Анисия (Екатерина) Николаева
Мать ребёнка: Анисия Евдокимова
Рождение ребёнка
08.09.1881
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Анисия Евдокимова
Военная служба
1881
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
22.06.1884
Дочь: Евфросиния Николаева
Мать ребёнка: Анисия Евдокимова
Рождение ребёнка
13.12.1886
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Анисия Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Устинова
Мать ребёнка: Анисия Евдокимова
Смерть
07.02.1903