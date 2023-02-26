Устин Евдокимов
Место рожденияд.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.05.1858
Дата смерти24.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1858
Отец: Евдоким Архипов
Мать: Параскева (Парфенова)
д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1885
Жена: Ефросиния Иосифова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой
Рождение ребёнка
25.04.1886
Дочь: Мавра Устинова
Мать ребёнка: Ефросиния Иосифова
д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1896
Жена: Домника Григорьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
24.12.1902
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Герасим Устинов
Мать ребёнка: Домника Григорьева