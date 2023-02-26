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Устин Евдокимов

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Место рождения

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.05.1858

Дата смерти

24.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1858

Отец: Евдоким Архипов

Мать: Параскева (Парфенова)

д.Шлюхино-Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.01.1885

Жена: Ефросиния Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1885
уволенный в запас рядовой
Рождение ребёнка
25.04.1886

Дочь: Мавра Устинова

Мать ребёнка: Ефросиния Иосифова

д.Шлюхино Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.01.1896

Жена: Домника Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
24.12.1902
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Герасим Устинов

Мать ребёнка: Домника Григорьева

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