Домника Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1896

Муж: Устин Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Герасим Устинов

Отец ребёнка: Устин Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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