Домника Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1896
Муж: Устин Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Герасим Устинов
Отец ребёнка: Устин Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно