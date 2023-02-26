Ефросиния Иосифова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти26.06.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Иосиф Фёдоров
Мать: Матрона Нестерова
Бракосочетание
11.01.1885
Муж: Устин Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1886
Дочь: Мавра Устинова
Отец ребёнка: Устин Евдокимов
Смерть
26.06.1890
Причина смерти: от натуральной