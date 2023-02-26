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Ефросиния Иосифова

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

26.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Иосиф Фёдоров

Мать: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.01.1885

Муж: Устин Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.04.1886

Дочь: Мавра Устинова

Отец ребёнка: Устин Евдокимов

Смерть
26.06.1890
Причина смерти: от натуральной

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