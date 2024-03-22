Иосиф Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосиф Фёдоров

Иосиф Фёдоров

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

09.09.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: ?

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Матрона Нестерова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845

Сын: Ермила (Ермолай) Иосифов

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1847

Дочь: Ирина Иосифова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1848

Сын: Сергей Иосифов

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1850

Сын: Пётр Иосифов

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1853

Дочь: Агрипина Иосифова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1855

Дочь: Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Евфимий Иосифов

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Стефан Иосифов

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Акилина Иосифова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ефросиния Иосифова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.09.1879
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close