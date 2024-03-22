Иосиф Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти09.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1843
Жена: Матрона Нестерова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
30.04.1847
Дочь: Ирина Иосифова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Сергей Иосифов
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
24.06.1850
Сын: Пётр Иосифов
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
29.05.1853
Дочь: Агрипина Иосифова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
21.12.1855
Дочь: Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
25.12.1857
Сын: Евфимий Иосифов
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
25.12.1857
Сын: Стефан Иосифов
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Иосифова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ефросиния Иосифова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Смерть
09.09.1879