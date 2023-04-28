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Матрона Нестерова

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Нестер

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Иосиф Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845

Сын: Ермила (Ермолай) Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1847

Дочь: Ирина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1848

Сын: Сергей Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1850

Сын: Пётр Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1853

Дочь: Агрипина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1855

Дочь: Анастасия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Евфимий Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1857

Сын: Стефан Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Акилина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ефросиния Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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