Матрона Нестерова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1843
Муж: Иосиф Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
30.04.1847
Дочь: Ирина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
27.09.1848
Сын: Сергей Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
24.06.1850
Сын: Пётр Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
29.05.1853
Дочь: Агрипина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
21.12.1855
Дочь: Анастасия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
25.12.1857
Сын: Евфимий Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
25.12.1857
Сын: Стефан Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Акилина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ефросиния Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Фёдоров
Смерть
Неизвестно