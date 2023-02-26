Ермила (Ермолай) Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермила (Ермолай) Иосифов

Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845

Отец: Иосиф Фёдоров

Мать: Матрона Нестерова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Ермолаева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Николай Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Дария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Афанасий Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Стефан Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Фёдор Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Сын: Константин Ермолаев

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисия Ермолаева

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Бракосочетание
28.07.1893

Жена: Дарья Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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