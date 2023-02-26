Ермила (Ермолай) Иосифов
Место рождения
Дата рождения05.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1845
Отец: Иосиф Фёдоров
Мать: Матрона Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Ермолаева
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Николай Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Бракосочетание
11.11.1879
Жена: Дария Парфенова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1881
Сын: Афанасий Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стефан Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Фёдор Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
17.05.1886
Сын: Константин Ермолаев
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анисия Ермолаева
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Бракосочетание
28.07.1893
Жена: Дарья Ермолаева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно