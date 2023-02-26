Дария Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Парфенова

Место рождения

д.Горелоши Силуяновской вол.

Дата рождения

1858

Дата смерти

06.04.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Ермолаева

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Николай Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Ермила (Ермолай) Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1881

Сын: Афанасий Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Стефан Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Фёдор Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Сын: Константин Ермолаев

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анисия Ермолаева

Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов

Смерть
06.04.1892
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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