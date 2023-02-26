Дария Парфенова
Место рожденияд.Горелоши Силуяновской вол.
Дата рождения1858
Дата смерти06.04.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1870
Сын: Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Ермолаева
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Николай Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Бракосочетание
11.11.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1881
Сын: Афанасий Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Стефан Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
14.02.1885
Сын: Фёдор Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
17.05.1886
Сын: Константин Ермолаев
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анисия Ермолаева
Отец ребёнка: Ермила (Ермолай) Иосифов
Смерть
06.04.1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно