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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дария Парфенова
Мать ребёнка: ?
д.Горелоши Силуяновской вол.
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Александра Парфенова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна Парфенова
Мать ребёнка: ?
д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869
Сын: Константин Парфенов
Мать ребёнка: ?
д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.