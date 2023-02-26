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Женский

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Не указан

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Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дария Парфенова

Отец ребёнка: ?

д.Горелоши Силуяновской вол.
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Александра Парфенова

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Парфенова

Отец ребёнка: ?

д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869

Сын: Константин Парфенов

Отец ребёнка: ?

д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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