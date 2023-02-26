Анна Парфенова
Место рожденияд.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
25.05.1887
Муж: Трофим Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Косьма Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
01.07.1891
Сын: Сергей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
04.07.1894
Сын: Илларион Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
07.03.1898
Дочь: Дария Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
29.12.1900
Сын: Яков Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Семёнов
Смерть
Неизвестно