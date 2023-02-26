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Анна Парфенова

Место рождения

д.Новики Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
25.05.1887

Муж: Трофим Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Косьма Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Сергей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1894

Сын: Илларион Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кисилев Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: Дария Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1900

Сын: Яков Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Семёнов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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