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Трофим Семёнов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Семён Нестеров

Мать: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1879

Сын: Стефан Трофимов

Мать ребёнка: Наталия Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1881

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: Наталия Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1883

Сын: Пётр мл.

Мать ребёнка: Наталия Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: Наталия Андреева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1887

Жена: Анна Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Косьма Трофимов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1891

Сын: Сергей Трофимов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.07.1894

Сын: Илларион Трофимов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кисилев Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: Дария Трофимова

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1900

Сын: Яков Трофимов

Мать ребёнка: Анна Парфенова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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