Трофим Семёнов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Семён Нестеров
Мать: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
22.12.1879
Сын: Стефан Трофимов
Мать ребёнка: Наталия Андреева
Рождение ребёнка
19.12.1881
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: Наталия Андреева
Рождение ребёнка
11.06.1883
Сын: Пётр мл.
Мать ребёнка: Наталия Андреева
Рождение ребёнка
28.08.1886
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: Наталия Андреева
Бракосочетание
25.05.1887
Жена: Анна Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Косьма Трофимов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
01.07.1891
Сын: Сергей Трофимов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
04.07.1894
Сын: Илларион Трофимов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
07.03.1898
Дочь: Дария Трофимова
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Рождение ребёнка
29.12.1900
Сын: Яков Трофимов
Мать ребёнка: Анна Парфенова
Смерть
Неизвестно