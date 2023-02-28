Семён Нестеров
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Нестор (Григорьев)
Мать: Варвара Никифорова
Бракосочетание
25.04.1848
Жена: Акилина Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1852
Дочь: Ульяния Семёнова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
04.08.1854
Сын: Матвей Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
д.Холмы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трофим Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
31.01.1857
Сын: Иоанн Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
25.02.1858
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Ефрем Семёнов
Мать ребёнка: Акилина Васильева
Смерть
Неизвестно