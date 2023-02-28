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Семён Нестеров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Нестор (Григорьев)

Мать: Варвара Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1848

Жена: Акилина Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1852

Дочь: Ульяния Семёнова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1854

Сын: Матвей Семёнов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

д.Холмы
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофим Семёнов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1857

Сын: Иоанн Семёнов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1858

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Ефрем Семёнов

Мать ребёнка: Акилина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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