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Акилина Васильева

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.06.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1830

Отец: Василий Трофимов

Мать: Наталия Григорьева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.04.1848

Муж: Семён Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1852

Дочь: Ульяния Семёнова

Отец ребёнка: Семён Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1854

Сын: Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Нестеров

д.Холмы
Рождение ребёнка
1856

Сын: Трофим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1857

Сын: Иоанн Семёнов

Отец ребёнка: Семён Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1858

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Ефрем Семёнов

Отец ребёнка: Семён Нестеров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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