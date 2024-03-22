Акилина Васильева
Место рождения
Дата рождения16.06.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1830
Отец: Василий Трофимов
Мать: Наталия Григорьева
Бракосочетание
25.04.1848
Муж: Семён Нестеров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1852
Дочь: Ульяния Семёнова
Отец ребёнка: Семён Нестеров
Рождение ребёнка
04.08.1854
Сын: Матвей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Нестеров
д.Холмы
Рождение ребёнка
1856
Сын: Трофим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Нестеров
Рождение ребёнка
31.01.1857
Сын: Иоанн Семёнов
Отец ребёнка: Семён Нестеров
Рождение ребёнка
25.02.1858
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Нестеров
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Ефрем Семёнов
Отец ребёнка: Семён Нестеров
Смерть
Неизвестно