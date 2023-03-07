Наталия Григорьева
Место рождения
Дата рождения24.08.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1801
Отец: Григорий Матвеев
Мать: Мария Леонова
Бракосочетание
29.10.1819
Муж: Василий Трофимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1830
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Трофимов
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1838
Муж: Григорий Романов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Романов
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно