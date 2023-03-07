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Наталия Григорьева

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.08.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1801

Отец: Григорий Матвеев

Мать: Мария Леонова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1819

Муж: Василий Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.06.1830

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Трофимов

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1838

Муж: Григорий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Романов

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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