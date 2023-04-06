Григорий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Матвеев

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: ?

Мать: ?

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1801

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Леонова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Арсений Григорьев

Мать ребёнка: Мария Леонова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Леонова

Смерть
Неизвестно
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