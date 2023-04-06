Григорий Матвеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
24.08.1801
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Леонова
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Арсений Григорьев
Мать ребёнка: Мария Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Леонова
Смерть
Неизвестно