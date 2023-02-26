Мария Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Леонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1801

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Арсений Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матвеев

Смерть
Неизвестно
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