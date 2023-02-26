Мария Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
24.08.1801
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Арсений Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матвеев
Смерть
Неизвестно