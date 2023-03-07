Григорий Романов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти19.06.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.10.1824
Жена: Анисия (Власова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Анисия (Власова)
Рождение ребёнка
18.07.1831
Сын: Илья Григорьев
Мать ребёнка: Анисия (Власова)
Рождение ребёнка
26.01.1833
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Анисия (Власова)
д.Тришкуны
Место жительства
1833
Бракосочетание
29.07.1838
Жена: Наталия Григорьева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Наталия Григорьева
Смерть
19.06.1854