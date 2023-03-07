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Григорий Романов

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

19.06.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: ?

Мать: ?

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1824

Жена: Анисия (Власова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Анисия (Власова)

Рождение ребёнка
18.07.1831

Сын: Илья Григорьев

Мать ребёнка: Анисия (Власова)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.01.1833

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Анисия (Власова)

д.Тришкуны
Место жительства
1833
Бракосочетание
29.07.1838

Жена: Наталия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Наталия Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.06.1854
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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